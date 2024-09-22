За буллинг — на перевоспитание: В ГД придумали, как бороться со школьными хулиганами

Школьных буллеров вместе с родителями хотят отправлять на «курсы исправления». Данный законопроект инициировали депутаты Государственной Думы, автором выступил председатель Комитета по молодёжной политике Артём Метелев, текст документа публикует РБК.

Согласно инициативе, задиристых школьников и их родителей будут отправлять к психологу, а также на участие в волонтёрских проектах. Приговаривать к такой мере будет Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Помимо этого, ведомство сможет принимать профилактические действия в случае обнаружения травли. Причём речи об уголовной или административной ответственности не идёт.

«Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения. Поэтому для профилактической работы будут привлекаться не только сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологи, представители общественных организаций, Российского движения детей и молодёжи», — пояснил Метелев.

В законе также фигурирует определение слова «травля». Под него попадают систематические действия, которые выражаются в психологической или физической формах и умаляют достоинство личности другого человека.