Юрист рассказала, на что могут рассчитывать пострадавшие от школьника в Челябинске

В Челябинске пострадавшие от нападения тринадцатилетнего подростка могут рассчитывать на компенсацию за лечение и моральный ущерб. Как пишет RT, закон предусматривает возможность взыскания ущерба с его родителей.

Как пояснила президент Московской коллегии адвокатов «АИД», адвокат Марина Букатая, уголовной ответственности подлежат подростки старше 16 лет, однако в случаях причинения тяжкого или среднего вреда здоровью ответственность наступает с 14 лет. Челябинскому подростку пока всего 13 лет, что исключает привлечение к уголовной ответственности по статьям 111 и 112 УК РФ.

Юрист также подчеркнула, что пострадавшие могут обратиться в суд с гражданским иском к родителям подростка, требуя компенсации за расходы на лечение и нанесённый моральный вред. Этот процесс регулируется нормами гражданского судопроизводства.