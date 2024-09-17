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17 сентября, 00:39

Юрист рассказала, на что могут рассчитывать пострадавшие от школьника в Челябинске

Юрист: Пострадавшие от челябинского подростка могут взыскать расходы на лечение

В Челябинске пострадавшие от нападения тринадцатилетнего подростка могут рассчитывать на компенсацию за лечение и моральный ущерб. Как пишет RT, закон предусматривает возможность взыскания ущерба с его родителей.

Как пояснила президент Московской коллегии адвокатов «АИД», адвокат Марина Букатая, уголовной ответственности подлежат подростки старше 16 лет, однако в случаях причинения тяжкого или среднего вреда здоровью ответственность наступает с 14 лет. Челябинскому подростку пока всего 13 лет, что исключает привлечение к уголовной ответственности по статьям 111 и 112 УК РФ.

Юрист также подчеркнула, что пострадавшие могут обратиться в суд с гражданским иском к родителям подростка, требуя компенсации за расходы на лечение и нанесённый моральный вред. Этот процесс регулируется нормами гражданского судопроизводства.

Следком показал видео из школы в Челябинске и дома напавшего на неё подростка
Следком показал видео из школы в Челябинске и дома напавшего на неё подростка

Ранее клинический психолог описала мрачный психологический портрет подростка, который напал на коррекционную школу в Челябинске. По её мнению, у мальчика, чувствовавшего себя чужим среди близких, мог быть депрессивный эпизод, усугублённый буллингом и игнорированием проблемы со стороны учителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Кирилл Сосновских
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