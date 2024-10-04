Законопроект о праве учителей требовать компенсацию морального вреда внесут в ГД

Пояснительная записка к документу гласит, что учителя всё чаще страдают от вмешательства в их частную жизнь, а также сталкиваются с хейтом в свой адрес из-за действий, никак не связанных с педагогической деятельностью. По мнению автора законопроекта, сегодняшнее положение сотрудников школ таково, что они всем и всё должны. При этом их собственные права практически не защищены. В случае же принятия инициативы учителя получат конкретную юридическую норму, на которую можно будет опираться с целью добиться справедливого отношения к себе.