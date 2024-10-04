Законопроект о праве учителей требовать компенсацию морального вреда внесут в ГД
Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект о предоставлении педагогам права требовать компенсации морального вреда у случае распространения сведений, порочащих их честь и достоинство. Автором инициативы стал вице-спикер ГД от либерал-демократов Борис Чернышов.
Пояснительная записка к документу гласит, что учителя всё чаще страдают от вмешательства в их частную жизнь, а также сталкиваются с хейтом в свой адрес из-за действий, никак не связанных с педагогической деятельностью. По мнению автора законопроекта, сегодняшнее положение сотрудников школ таково, что они всем и всё должны. При этом их собственные права практически не защищены. В случае же принятия инициативы учителя получат конкретную юридическую норму, на которую можно будет опираться с целью добиться справедливого отношения к себе.
«Принятие предлагаемых законопроектом правовых норм станет основой для создания системы мер защиты педагогических работников, а также создаст благоприятные условия для осуществления педагогической деятельности, повысит уровень защищённости и престижа педагогических работников», — приводит выдержку из записки РИА «Новости».
Беспокойство депутатов за педагогов не беспочвенно. Так, в феврале этого года новосибирскую учительницу затравили из-за публикации фотографий со свадьбы с новоиспечённым супругом. На беременную девушку написали донос, обвинив в «интимных» снимках. К счастью, на сторону сотрудницы школы встали общественники и РПЦ, которые увидели на кадрах лишь здоровые семейные отношения.
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