"Это традиционные семейные ценности": В РПЦ не увидели непристойностей на фото педагога из Сибири

Нет ничего "интимного" на фото учительницы из Куйбышева, на которую написали жалобу в министерство образования Новосибирской области. Об этом "Газете.ru" сообщил секретарь Каинской епархии РПЦ протоиерей Дмитрий Бабкин.

"Я на этих фотографиях — даже не то что возле храма, но и других — не увидел ничего интимного характера. У нас нынче президент Год семьи объявил. Слава Богу, что муж и жена, законный брак. Это традиционные семейные ценности. Поцеловались люди, сфотографировали, выложили — я в этом ничего не вижу. Это не порнография, а вполне нормальные семейные отношения. Каждый любящий муж свою жену целует, а жена мужа целует", — пояснил Бабкин.

Он пообещал поддержать педагога Марину Львову и её мужа, чтобы им больше не досаждали с этим вопросом.