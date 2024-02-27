"Это традиционные семейные ценности": В РПЦ не увидели непристойностей на фото педагога из Сибири
Протоиерей Бабкин: На фото учительницы из Сибири нет ничего непристойного
Учительница из Новосибирской области Марина Львова с супругом. Обложка © T.me / Mash Syberia
Нет ничего "интимного" на фото учительницы из Куйбышева, на которую написали жалобу в министерство образования Новосибирской области. Об этом "Газете.ru" сообщил секретарь Каинской епархии РПЦ протоиерей Дмитрий Бабкин.
"Я на этих фотографиях — даже не то что возле храма, но и других — не увидел ничего интимного характера. У нас нынче президент Год семьи объявил. Слава Богу, что муж и жена, законный брак. Это традиционные семейные ценности. Поцеловались люди, сфотографировали, выложили — я в этом ничего не вижу. Это не порнография, а вполне нормальные семейные отношения. Каждый любящий муж свою жену целует, а жена мужа целует", — пояснил Бабкин.
Он пообещал поддержать педагога Марину Львову и её мужа, чтобы им больше не досаждали с этим вопросом.
Напомним, в Куйбышеве Новосибирской области учительницу русского языка и литературы из школы-интерната обвинили в публикации "непристойных" фотографий в Сети, которыми оказались всего лишь свадебные снимки. Беременному педагогу Марине Львовой позвонил директор школы и сообщил, что на неё поступил анонимный донос о размещении "интимных" фото в соцсети. Учительница просмотрела свою страницу и не нашла ничего, что могло бы порочить её репутацию.