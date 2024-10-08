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8 октября, 10:41

Приглашение для воров: Эксперт объяснил, как уберечь свой кошелёк от карманников

Эксперт Щербаченко: Карманники чаще всего орудуют на перронах и в транспорте

Современные карманники хорошо осведомлены о системах видеонаблюдения на улицах, поэтому выбирают места, где их противоправные действия никто не заметит. В основном они орудуют на перронах, автобусных остановках, а также в общественном транспорте в час пик. Опытные воры вытаскивают кошельки и телефоны очень быстро и моментально скрываются. Чтобы не остаться без ценных вещей, жителям мегаполисов и туристам стоит знать несколько правил защиты от «щипачей». Советами поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с «Газетой.ru».

В первую очередь важно не терять бдительность в общественных местах. Держать сумки и кошельки ближе к себе, не класть телефоны и деньги в карманы брюк и курток. Стараться избегать переполненных автобусов и электричек, особенно если вы едете с большой суммой денег. Можно также купить сумку со специальной защитой от вскрытия и карманами с молниями. Эксперт отметил, что расстегнутая дамская сумочка — это прямое приглашение для воров.

В общественных местах обращайте внимание на окружающих людей и избегайте тех, кто выглядит подозрительно. Карманники очень близко подходят к своей жертве, могут якобы случайно толкнуть её или завести отвлекающий разговор.

«Сегодня основной целью карманников может являться не наличка или сами гаджеты, а SIM-карты. <…> С их помощью преступники получают доступ к интернет-банкингу и могут списывать деньги или оформлять кредиты на жертву», — отметил экономист.

При краже или утере телефона необходимо немедленно заблокировать SIM-карту и банковские карты. Эксперт настоятельно советует обращаться в полицию, даже если ущерб незначительный.

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Стоит отметить, что 90% пойманных на воровстве ранее уже были судимы за аналогичные преступления, что является максимальным уровнем приверженности «профессии» в криминальных кругах. Большинство преступников (76%) в данной нише являются мужчинами.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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