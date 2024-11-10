Украл более 50 шоколадок: Серийного вора-сладкоежку задержали под Челябинском

В Троицке Челябинской области задержали серийного шоколадного вора. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, злоумышленник похитил более полусотни плиток из трёх магазинов.

«В дежурную часть обратились представители сетевых магазинов, которые сообщили о краже 53 шоколадных плиток из торговых залов. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители выяснили, что все кражи совершил один и тот же человек. Им оказался ранее судимый житель Челябинска 2003 года рода рождения. Шоколадки он прятал под одеждой, это зафиксировала камера наблюдения. В результате на вора-сладкоежку завели дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.