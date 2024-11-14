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Регион
14 ноября, 04:35

Россиянин стал повелителем «дракона‎» после покупки авто с живым сюрпризом из Японии

Житель Хабаровска нашёл живого геккона в новой Honda N-Wgn из Японии

Автодилер привëз клиенту авто из Японии с «сюрпризом». При осмотре машины владелец обнаружил внутри живого геккона.

Клиент из России купил авто из Японии, в котором успел поселиться геккон. Фото © Telegram / SHOT

Клиент из России купил авто из Японии, в котором успел поселиться геккон. Фото © Telegram / SHOT

Как стало известно SHOT, необычная ситуация произошла в Хабаровске. Местный предприниматель под заказ доставил из страны восходящего солнца кей-кар Honda N-Wgn. Когда счастливый обладатель новенькой машины открыл капот, изумлëнные люди увидели внутри взрослую ящерицу. Животное умудрилось переплыть Японское море, пройти все таможенные процедуры во Владивостоке и доехать до Хабаровска — при этом рептилия осталась жива и неплохо себя чувствовала.

В итоге семья, купившая «Хонду» решила оставить японского геккона-путешественника себе: ящерка сильно понравилась детям. Пока что она живëт в пластиковом контейнере, но, по словам ролителей, для "нового члена семьи" планируют приобрести небольшой террариум.

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А ранее Life.ru сообщал, что в России в два раза вырос спрос на автомобили из Кореи и Японии по параллельному импорту. Прямо сейчас переполненными остаются разгрузочные порты Дальнего востока. Покупатели опустошают зарубежные аукционы и массово скупают машины.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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