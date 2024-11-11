Японцы смягчили ограничения на поставки некоторых авто в Россию

Япониские власти приняли решение смягчить санкции против России, тем самым разрешив россиянам импортировать некоторые гибридные автомобили, пишет РБК. В списках, в частности, числятся Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Honda, и Mercedes Benz.

При этом гава компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский считает, что это трудно назвать смягчением запрета. По его словам, японцы просто перечитали и переформулировали изначальные правила из-за снижения продаж иномарок. Тем не менее снятие части ограничений всё же положительно отразится на рынке.

«Повлияет это [на рынок] однозначно положительно. <...> Это неплохие машины, которые до санкций пользовались популярностью. Но хотелось бы, конечно, больших послаблений и отмены [санкций]. Сейчас рынку это необходимо. Иначе Китай всё-таки заберёт ещё больше, чем он уже забрал», — отметил Клатаевский.

Также издание приводит список автомобилей, с которых Токио снял запрет на экспорт: Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol; Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3.

