Путин подписал закон о федеральном бюджете России на период с 2025 по 2027 годы

Российский лидер Владимир Путин 1 декабря утвердил ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Соответствующий документ с подписью президента размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Суммарный доход федбюджета в 2025 году ожидается на уровне 40,296 триллиона рублей, указано в законе. В 2026-м этот показатель достигнет 41,84 триллиона, а в 2027-м — 43,154 триллиона. Расти будут и ожидаемые расходы. Согласно документу, в следующем году страна потратит 41,469 триллиона рублей, в 2026 году — 44,022 триллиона, в 2027 году — 45,915 триллиона.

Инфляция в ближайшие три года начнёт снижаться, сказано в законе. Так, в 2025 году она составит 4,5%, а в 2026-м и 2027-м упадёт до 4%. ВВП же будет не только увеличиваться, но и наращивать темпы роста: с 2,5% в следующем году до 2,8% в 2027 году.