Путин подписал закон об индексации социальных пенсий на 14,75%

С 1 апреля 2025 года размеры социальных пенсий в России будут равны 15 456 рублей. Об этом следует из утверждённого бюджета Пенсионного фонда и Фонда социального страхования на 2025-2027 годы, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

В этом бюджете предусмотрена индексация социальных пенсий и пенсионных выплат по государственному пенсионному обеспечению на 14,75% с 1 апреля. В 2026 году запланировано повышение на 4,5%, а в 2027 году — на 4%. Ожидается, что к концу 2024 года средний размер социальной пенсии составит 13 475 рублей, а к концу 2025-го — 15 456 рублей.

Кроме того, с 1 января страховая пенсия и фиксированная выплата к ней увеличатся на 7,3%. В 2026 году изменения произойдут 1 февраля (4,5%) и 1 апреля (5,5%), а в 2027 году — 1 февраля (4%) и 1 апреля (4,1%). К концу 2024 года средняя страховая пенсия по старости составит 22 376 рублей, а к концу 2025 года — 24 059 рублей.