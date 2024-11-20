На индексацию страховых пенсий россиян направят более 700 млрд рублей

В России предполагается направить свыше 700 миллиардов рублей на увеличение страховых пенсий уже в 2025 году, такие положения заложены в проекте федерального бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина РФ.

«Проектом федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату страховых пенсий предусмотрено в 2025 году порядка 11 триллионов рублей, в том числе более 700 миллиардов рублей — на их индексацию. При этом у правительства есть право провести дополнительную индексацию страховых пенсий в случае, если инфляция будет выше», — говорится в заявлении.