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20 ноября, 09:44

На индексацию страховых пенсий россиян направят более 700 млрд рублей

Минфин РФ: Выделено 700 млрд рублей на индексацию страховых пенсий в 2025 году

В России предполагается направить свыше 700 миллиардов рублей на увеличение страховых пенсий уже в 2025 году, такие положения заложены в проекте федерального бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина РФ.

«Проектом федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату страховых пенсий предусмотрено в 2025 году порядка 11 триллионов рублей, в том числе более 700 миллиардов рублей — на их индексацию. При этом у правительства есть право провести дополнительную индексацию страховых пенсий в случае, если инфляция будет выше», — говорится в заявлении.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2025 году средний размер страховой пенсии составит примерно 24 тысячи рублей. Индексирование пенсионных выплат планируется на 1 января в зависимости от итогового уровня инфляции.

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Татьяна Миссуми
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