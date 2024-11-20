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20 ноября, 06:56

С 1 января сделают прибавку к пенсии: кто будет получать больше и на сколько

Бессараб: С 1 января повысят пенсии работающих и неработающих россиян

В России с 1 января 2025 года повысят пенсии как работающих, так и неработающих граждан. Стиховая выплата увеличится на 7,3 процента, а социальная на 14,75 процента с 1 апреля. О прибавке напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года, — объяснила парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее Life.ru рассказал, что лучшим размером выплаты для пенсионеров является 40 процентов от средней зарплаты. С такой идеей выступил депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин. По его подсчётам, после пересмотра суммы москвичи могут получать 62,5 тысячи рублей, жители Мурманска — 33 тысячи, а Краснодарского края — 30 тысяч.

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Shutterstock / FOTODOM / magda_shutterstock

Наталья Афонина
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