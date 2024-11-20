С 1 января сделают прибавку к пенсии: кто будет получать больше и на сколько

В России с 1 января 2025 года повысят пенсии как работающих, так и неработающих граждан. Стиховая выплата увеличится на 7,3 процента, а социальная на 14,75 процента с 1 апреля. О прибавке напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года, — объяснила парламентарий в беседе с «Лентой.ру».