С 1 декабря пересмотрят начисление пенсий. Кто получит прибавку

В СФР сообщили, что в бюджете предусмотрена индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты. Проведут её с 1 января 2025 года. В результате пенсии вырастут на 7,3%. Стоит отметить, что впервые с 2016 года прибавка коснётся как неработающих пенсионеров, так и работающих. После индексации средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24 тысяч рублей.

Многие пенсионеры получат проиндексированную пенсию уже в декабре. Это касается тех, кому перечисляют выплаты в первых числах месяца. Из-за новогодних праздников даты перечисления перенесут. В результате пенсионеры получат в декабре две пенсии — за декабрь и за январь. Пенсия за январь придёт уже в повышенном размере с учётом индексации.

Будут и региональные меры поддержки. Это выплаты, которые делают местные власти.

— Так, в ХМАО сделают дополнительную выплату к пенсии. Она связана с 94-й годовщиной со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сумма фиксированная. Составляет она 1000 рублей. Предназначена выплата пенсионерам, которые не работают по состоянию на 2 декабря 2024 года. Деньги перечислят до 10 декабря. Никакого заявления писать не надо, — пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Стоит отметить, что СФР планомерно вводит проактивный и беззаявительный способы предоставления услуг. Теперь многие выплаты назначаются автоматически, а получателям приходят уведомления о праве на те или иные льготы.