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19 ноября, 09:36

С 1 декабря пересмотрят начисление пенсий. Кто получит прибавку

Сейчас обсуждается вопрос увеличения размера минимальной пенсии. При этом целый ряд новшеств для пенсионеров вступит в силу уже с 1 декабря. Кто получит больше в следующем месяце и сколько составит прибавка?

С 1 декабря пенсионерам повысят выплаты. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С 1 декабря пенсионерам повысят выплаты. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В СФР сообщили, что в бюджете предусмотрена индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты. Проведут её с 1 января 2025 года. В результате пенсии вырастут на 7,3%. Стоит отметить, что впервые с 2016 года прибавка коснётся как неработающих пенсионеров, так и работающих. После индексации средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24 тысяч рублей.

Многие пенсионеры получат проиндексированную пенсию уже в декабре. Это касается тех, кому перечисляют выплаты в первых числах месяца. Из-за новогодних праздников даты перечисления перенесут. В результате пенсионеры получат в декабре две пенсии — за декабрь и за январь. Пенсия за январь придёт уже в повышенном размере с учётом индексации.

Будут и региональные меры поддержки. Это выплаты, которые делают местные власти.

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— Так, в ХМАО сделают дополнительную выплату к пенсии. Она связана с 94-й годовщиной со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сумма фиксированная. Составляет она 1000 рублей. Предназначена выплата пенсионерам, которые не работают по состоянию на 2 декабря 2024 года. Деньги перечислят до 10 декабря. Никакого заявления писать не надо, пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Стоит отметить, что СФР планомерно вводит проактивный и беззаявительный способы предоставления услуг. Теперь многие выплаты назначаются автоматически, а получателям приходят уведомления о праве на те или иные льготы.

— Без заявлений уже можно получить такие услуги, как проведение индексаций и перерасчётов пенсии, назначение отдельных пенсий по случаю потери кормильца, а также практически всех выплат по инвалидности. Это касается также назначения пенсионных выплат безработным по предложению органов занятости, — пояснили в СФР.

Нина Важдаева
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