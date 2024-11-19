Депутат назвал справедливый размер пенсии для неработающих россиян

В 2025 году достойная пенсия неработающих россиян должна составлять 40% от средней заработной платы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

Он полагает, что таким образом москвичи смогли бы получать 62,5 тысячи рублей в качестве пенсионных выплат, жители Мурманска — 33 тысячи, а Краснодарского края — 30 тысяч. Никитин считает справедливой пенсию, которой хватит на удовлетворение базовых потребностей в еде, одежде и жилье. Также её должно хватить на разные культурные мероприятия. По его словам, в стране необходимо сделать сумму в 35 тысяч рублей минимальным размером пенсии.