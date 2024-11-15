Назван минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), необходимая для выхода на пенсию, составит 30 единиц, что на 1,8 единицы больше, чем в 2024 году. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила сенатор Ольга Епифанова.

По её словам, в 2025 году для того, чтобы выйти на пенсию, граждане должны будут накопить как минимум 30 ИПК. В текущем году требуемая сумма составляла 28,2 ИПК.

Епифанова также напомнила, что максимальное количество ИПК, которое можно заработать за один год, не превышает 10 единиц. Эти коэффициенты начисляются на лицевой счёт гражданина за каждый год работы или другой деятельности, такой как уход за детьми, при условии, что работодатели делают взносы в Социальный фонд.

Парламентарий уточнила, что чем больше взносов перечисляет работодатель, тем выше будет сумма ИПК и, соответственно, будущая пенсия. Она подчеркнула, что такие изменения касаются только официально трудоустроенных работников с «белой» заработной платой.