Пенсии россиян хотят увязать с количеством детей

Размер пенсионных выплат должен исходить не только из трудового, но и от родительского вклада в общество. Демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков считает, что пенсия должна зависеть от количества рождённых и воспитанных детей. Об этом он сообщил в экспертном докладе «Демографическая и миграционная политика России», текст которого приводит ТАСС.

«Необходимо привязать размер пенсии к числу рождённых и воспитанных детей — делать расчёт пенсии исходя не только из трудового, но также из родительского вклада в общество», — призвал эксперт.

Тимаков считает, что активная демографическая политика едва ли позволит вернуться к простому воспроизводству, но она способна затормозить снижение. Он добавил, что перенос большей части материнского капитала на первое по очерёдности рождение не даёт желаемого эффекта. Главной задачей, по словам эксперта, должно стать стимулирование граждан заводить второго и особенно третьего ребёнка.