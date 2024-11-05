С 1 декабря повысят пенсии. Кому положена прибавка и сколько она составит

Пенсионеры, которые получают пенсии в первых числах января, получат в декабре две пенсии. Пенсия за январь уже должна прийти в увеличенном размере с учётом индексации в 2025 году. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Она отметила, что пенсионерам, которые получают пенсии через почтовые отделения, нужно ориентироваться на их график работы.

Стоит отметить, что в следующем году будет производиться индексация пенсии работающим пенсионерам. Потому в конце декабря и им стоит ожидать прибавку, если по графику пенсии выплачиваются в первых числах января.

Также с учётом действующих норм пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в декабре 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. В результате их пенсия повысится на 8134 рубля 88 копеек. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, если им будет установлена I группа инвалидности. Также важно учесть, что, если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается.

При этом за пенсионерами старше 80 лет или инвалидами первой группы можно оформить уход. Компенсационная выплата устанавливается неработающему и не осуществляющему иную деятельность трудоспособному гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным человеком. Причём независимо от факта их совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи. Размер ежемесячной компенсационной выплаты составляет 1200 рублей в месяц. Если имеются районные коэффициенты, то выплата производится с их учётом. При трудоустройстве, начале работы по ГПХ, открытии ИП или ООО гражданин, осуществляющий уход, обязан в течение пяти дней известить орган, осуществляющий выплату пенсии, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации или прекращение её выплаты.

— Также стоит обратить внимание, что подавать заявление нужно только в этом году. Со следующего 2025 года выплата будет установлена всем пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы автоматически. СФР назначит надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям всех граждан, которые являются инвалидами I группы или достигли возраста 80 лет. Заявления подавать не нужно, предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером, тоже не потребуется, — пояснила Оксана Красовская.

Таким образом, пенсионеры, которые получат в конце декабря январскую пенсию, получат ещё и прибавку к пенсии по уходу с учётом индексации.

Также если у пенсионера появились иждивенцы, то он может обратиться за перерасчётом пенсии. В этом случае устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности (учитывается не более трёх нетрудоспособных иждивенцев). Размер фиксированной выплаты на 2024 год установлен — 8134 рубля 88 копеек. То есть пенсионер на одного иждивенца может получать 2711,63 рубля. Для этого нужно подать заявление и предоставить документы, подтверждающие иждивение.

— Стоит иметь в виду, что в 2025 году пенсионеров ждёт ряд новшеств. Например, страховые пенсии планируется увеличить на 7,3% уже с 1 января. Важный нюанс: прибавку сделают и неработающим, и работающим пенсионерам. Причём для работающих это будет первая индексация с 2015 года. Вопрос о возвращении индексации обсуждался неоднократно, и вот с 2025 года она возобновится, — отметила юрист Елена Кузнецова.