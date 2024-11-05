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5 ноября, 14:16

Пенсионерам предложили лёгкий способ заработка на собственной пенсии

Экономист Балынин рекомендовал держать пенсию на накопительном счёте

Пенсионеры могут зарабатывать дополнительные деньги, если будут держать выплаты на накопительных счетах в банках. Россиянам достаточно представить соответствующие реквизиты в Социальный фонд, чтобы пенсия приходила сразу на счёт с ежедневными процентами. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

Кандидат экономических наук подчеркнул, что данный способ дополнительного заработка особенно выгоден при высокой ставке. К примеру, если сумму страховой пенсии, которая в среднем превышает 22 тысячи рублей, разместить под ставку 17%, то за год можно заработать порядка 1200 рублей.

Накопительный счёт можно использовать и для временного хранения денег перед оплатой услуг ЖКХ. Например, за 20 дней, положив на счёт 5000 рублей, пенсионер может заработать дополнительные 50 рублей. Это актуально только для счетов с ежедневным начислением процентов, предупредил собеседник «Газеты.ru».

«Даже если сумма на первый взгляд кажется небольшой, регулярное накопление даёт ощутимый результат», — отметил экономист.

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Кстати, с 1 декабря в России повысят пенсии. Life.ru ранее выяснил, кому положена прибавка и сколько она составит.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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