Пенсии многодетных россиян призвали поднять за счёт надбавок за четвёртого ребёнка
Экономист Балынин: За четвёртого ребёнка надо начислять 7,2 пенсионных балла
Многодетным россиянам могут повысить пенсию. По мнению кандидата экономических наук Игоря Балынина, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов за год ухода за четвёртым ребёнком надо увеличить с 5,4 до 7,2. Кроме того, он призвал ввести дополнительные баллы за пятого и последующих детей.
«А ещё — установить начисление 9 индивидуальных пенсионных коэффициентов за год ухода за пятым и последующим ребёнком (в настоящее время они начисляют только при уходе за первыми четырьмя детьми)», — добавил экономист в беседе с «Газетой.Ru».
Также эксперт считает, что не должно быть никаких различий в размере пенсии или возрасте её назначения по половому признаку. При расчёте выплат Балынин призвал опираться на вклад гражданина в экономический рост государства, учитывая его профессию и стаж.
Напомним, с 1 января 2025 года в России поднимут пенсии. Страховая выплата увеличится на 7,3%, а социальная на 14,75% с 1 апреля. Один пенсионный балл будет стоить 142,76 рубля. Следовательно, 7,2 балла дали бы прибавку к пенсии в размере 1027,87 рубля в месяц, а 9 баллов — 1284,84 рубля в месяц.