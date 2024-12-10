В России призвали создать центры для обучения детей мигрантов русскому языку
Глава СПЧ Фадеев призвал строить центры обучения детей мигрантов русскому языку
Необходимо создавать центры обучения русскому языку для детей мигрантов, заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Необходимо создавать специальные центры обучения русскому языку, (для детей мигрантов — Прим. Life.ru), во всяком случае, если речь идёт о российских гражданах. Где взять преподавателей? Кто за это будет платить? На эти вопросы надо найти ответы. И мы уже направили в Госдуму письмо с нашими предложениями по этому вопросу», — сказал Фадеев в ходе заседания.
Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, неговорящих на русском языке. Это обосновано тем, что качество образования сильно страдает, когда преподаватель уделяют основную часть времени на донесение материала до иноязычных детей.
Life.ru / Kandinsky