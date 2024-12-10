В России призвали создать центры для обучения детей мигрантов русскому языку

«Необходимо создавать специальные центры обучения русскому языку, (для детей мигрантов — Прим. Life.ru), во всяком случае, если речь идёт о российских гражданах. Где взять преподавателей? Кто за это будет платить? На эти вопросы надо найти ответы. И мы уже направили в Госдуму письмо с нашими предложениями по этому вопросу», — сказал Фадеев в ходе заседания.