В Госдуме назвали главную причину запрета иноязычных детей в российских школах
Депутат Миронов: Не знающие русского языка дети мигрантов влияют на образование
Законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов не знающих русский язык, поддержал депутат Госдумы Сергей Миронов. Он уверен, что качество образования сильно страдает, когда в классе часть детей не понимает материала и преподавателю приходится отдавать им приоритет внимания. Слова парламентария приводит «Царьград».
«Мы обращали внимание: а что у нас происходит в наших школах? Что это за обучение в первом классе, когда половина детей просто сидит, поскольку вторая половина даже русского языка не знает?» — возмутился председатель партии «Справедливая Россия — За правду».
По словам Миронова, такая система обучения является «мучением со всеми вытекающими последствиями». Именно по этой причине был инициирован экзамен на знание русского языка для поступающих в школу. Идею ужесточения миграционной политики депутат продвигал несколько лет.
Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, неговорящих на русском языке. Идея была представлена группой депутатов от всех пяти фракций, возглавляемой спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, которая руководит думской комиссией по миграционной политике, и поддержана единогласно.
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