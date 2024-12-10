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10 декабря, 12:51

В Госдуме назвали главную причину запрета иноязычных детей в российских школах

Депутат Миронов: Не знающие русского языка дети мигрантов влияют на образование

Законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов не знающих русский язык, поддержал депутат Госдумы Сергей Миронов. Он уверен, что качество образования сильно страдает, когда в классе часть детей не понимает материала и преподавателю приходится отдавать им приоритет внимания. Слова парламентария приводит «Царьград».

«Мы обращали внимание: а что у нас происходит в наших школах? Что это за обучение в первом классе, когда половина детей просто сидит, поскольку вторая половина даже русского языка не знает?» — возмутился председатель партии «Справедливая Россия — За правду».

По словам Миронова, такая система обучения является «мучением со всеми вытекающими последствиями». Именно по этой причине был инициирован экзамен на знание русского языка для поступающих в школу. Идею ужесточения миграционной политики депутат продвигал несколько лет.

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Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, неговорящих на русском языке. Идея была представлена группой депутатов от всех пяти фракций, возглавляемой спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, которая руководит думской комиссией по миграционной политике, и поддержана единогласно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sebastian Castelier

Николай Рюмин
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