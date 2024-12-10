Володин назвал долю плохо знающих русский язык детей мигрантов
Володин заявил, что 41% детей мигрантов испытывают сложности с русским языком
Около 41% учащихся в российских школах детей мигрантов плохо знают или вовсе не владеют русским языком. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Речь идёт о наших школах. Выборочный контроль, анализ показал — 41% ребятишек, детей мигрантов, которые приходят в школу, либо не знают, либо знают очень плохо русский язык», — сказал он.
Парламентарий подчеркнул важность знания русского языка для качественного получения образования и полноценного усвоения школьной программы. Он отметил, что отсутствие навыков владения русским языком может привести к значительным трудностям в учёбе, в результате чего учащийся упускает ключевые учебные процессы. Это также осложняет социальную адаптацию в школьной среде, что может вызывать недопонимания как с одноклассниками, так и с преподавателями, добавил Володин.
Ранее сообщалось, что кабмин поддержал запрет брать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Стоит отметить, что правительство одобрит законодательную инициативу при условии её доработки с учётом замечаний. Эксперты нашли несоответствие некоторых положений законопроекта с российскими законами. Тем временем сегодня Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете на приём в школы детей мигрантов без знания русского.
Life.ru