Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 12:21

Володин назвал долю плохо знающих русский язык детей мигрантов

Володин заявил, что 41% детей мигрантов испытывают сложности с русским языком

Около 41% учащихся в российских школах детей мигрантов плохо знают или вовсе не владеют русским языком. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Речь идёт о наших школах. Выборочный контроль, анализ показал 41% ребятишек, детей мигрантов, которые приходят в школу, либо не знают, либо знают очень плохо русский язык», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул важность знания русского языка для качественного получения образования и полноценного усвоения школьной программы. Он отметил, что отсутствие навыков владения русским языком может привести к значительным трудностям в учёбе, в результате чего учащийся упускает ключевые учебные процессы. Это также осложняет социальную адаптацию в школьной среде, что может вызывать недопонимания как с одноклассниками, так и с преподавателями, добавил Володин.

Профессор раскритиковала идею запретить детям мигрантов обучение в России
Профессор раскритиковала идею запретить детям мигрантов обучение в России

Ранее сообщалось, что кабмин поддержал запрет брать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Стоит отметить, что правительство одобрит законодательную инициативу при условии её доработки с учётом замечаний. Эксперты нашли несоответствие некоторых положений законопроекта с российскими законами. Тем временем сегодня Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете на приём в школы детей мигрантов без знания русского.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar