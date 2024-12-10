Володин назвал долю плохо знающих русский язык детей мигрантов

Около 41% учащихся в российских школах детей мигрантов плохо знают или вовсе не владеют русским языком. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Речь идёт о наших школах. Выборочный контроль, анализ показал — 41% ребятишек, детей мигрантов, которые приходят в школу, либо не знают, либо знают очень плохо русский язык», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул важность знания русского языка для качественного получения образования и полноценного усвоения школьной программы. Он отметил, что отсутствие навыков владения русским языком может привести к значительным трудностям в учёбе, в результате чего учащийся упускает ключевые учебные процессы. Это также осложняет социальную адаптацию в школьной среде, что может вызывать недопонимания как с одноклассниками, так и с преподавателями, добавил Володин.