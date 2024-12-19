Путин согласен с решением не брать в школы детей мигрантов без знания русского

Президент РФ Владимир Путин согласился с инициативой запретить принимать в школы детей мигрантов, которые не говорят по-русски. Он пояснил, что такого ребёнка невозможно будет чему-либо научить и неясно, как тогда учитель должен объяснять материал.

«Госдума приняла закон по поводу того, что есть право не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. В целом это понятно: как можно ребёнка учить в школе, если он не владеет языком? Это тогда отдельно нужно с ним заниматься русским языком, кто за это будет платить», — отметил Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.