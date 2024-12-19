Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 11:42

Путин согласен с решением не брать в школы детей мигрантов без знания русского

Президент РФ Владимир Путин согласился с инициативой запретить принимать в школы детей мигрантов, которые не говорят по-русски. Он пояснил, что такого ребёнка невозможно будет чему-либо научить и неясно, как тогда учитель должен объяснять материал.

«Госдума приняла закон по поводу того, что есть право не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. В целом это понятно: как можно ребёнка учить в школе, если он не владеет языком? Это тогда отдельно нужно с ним заниматься русским языком, кто за это будет платить», — отметил Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Кабмин утвердил перечень учреждений для проведения экзаменов для мигрантов
Кабмин утвердил перечень учреждений для проведения экзаменов для мигрантов

Напомним, Госдума приняла законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. За документ проголосовали 409 депутатов, один высказался против, воздержавшихся не оказалось. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года, детей будут тестировать на знание языка перед зачислением в первый класс.

Обложка ©

freepik / jcomp

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Прямая линия с Путиным
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar