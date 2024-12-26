Медведев назвал число детей мигрантов, плохо владеющих русским
Медведев: Из 200 тысяч детей мигрантов свыше 40% недостаточно владеют русским
В российских школах учатся более 200 тысяч детей мигрантов, но у свыше 40% из них недостаточно хороший уровень владения русским языком. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства.
«Пребывание семей мигрантов в России связано с необходимостью обучения детей иностранных работников в российской школе. Таких детей в образовательных организациях много. По данным Минпросвещения, свыше 200 тысяч», — рассказал политик.
По словам Медведева, у более 40 процентов школьников — «у значительной части» — есть проблемы с освоением образовательных программ начального уровня из-за недостаточного владения русским языком.
Напомним, что ранее Госдума одобрила законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. За этот документ проголосовали 409 депутатов, один выступил против, воздержавшихся не было. Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2025 года и перед поступлением в первый класс дети будут проходить тестирование на знание языка. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин.
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