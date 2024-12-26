Медведев назвал число детей мигрантов, плохо владеющих русским

В российских школах учатся более 200 тысяч детей мигрантов, но у свыше 40% из них недостаточно хороший уровень владения русским языком. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

«Пребывание семей мигрантов в России связано с необходимостью обучения детей иностранных работников в российской школе. Таких детей в образовательных организациях много. По данным Минпросвещения, свыше 200 тысяч», — рассказал политик.

По словам Медведева, у более 40 процентов школьников — «у значительной части» — есть проблемы с освоением образовательных программ начального уровня из-за недостаточного владения русским языком.