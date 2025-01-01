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Регион
31 декабря, 21:21

2025 год начался со сбоя в работе Telegram

Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram

Пользователи Telegram сообщают о массовом сбое в работе мессенджера. В этом убедился и корреспондент Life.ru.

По данным сервиса Downdetector, проблемы возникают с подключением к серверу — об этом заявляет 51 процент пользователей, также с приложением (32%) и с отправкой сообщений (17%).

В работе ChatGPT произошёл сбой, сервис был недоступен около двух часов
В работе ChatGPT произошёл сбой, сервис был недоступен около двух часов

Ранее сбой наблюдался в работе сайта и мобильного приложения логистического оператора СДЭК. Анализ данных портала Downdetector показывал что большинство жалоб связано с работой сайта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николь Вербер
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