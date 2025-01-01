2025 год начался со сбоя в работе Telegram

Пользователи Telegram сообщают о массовом сбое в работе мессенджера. В этом убедился и корреспондент Life.ru.

По данным сервиса Downdetector, проблемы возникают с подключением к серверу — об этом заявляет 51 процент пользователей, также с приложением (32%) и с отправкой сообщений (17%).