2025 год начался со сбоя в работе Telegram
Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram
Пользователи Telegram сообщают о массовом сбое в работе мессенджера. В этом убедился и корреспондент Life.ru.
По данным сервиса Downdetector, проблемы возникают с подключением к серверу — об этом заявляет 51 процент пользователей, также с приложением (32%) и с отправкой сообщений (17%).
Ранее сбой наблюдался в работе сайта и мобильного приложения логистического оператора СДЭК. Анализ данных портала Downdetector показывал что большинство жалоб связано с работой сайта.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy