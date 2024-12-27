В работе ChatGPT произошёл сбой, сервис был недоступен около двух часов

В работе сервисов OpenAI, включая популярный инструмент ChatGPT, произошёл массовый сбой, о чём свидетельствуют жалобы пользователей по всему миру. Согласно данным сервиса Downdetector, первые сообщения о проблемах начали поступать 26 декабря около 22:00 по московскому времени, сервисы были недоступны около 2,5 часов.

Наибольшее количество проблем было связано с доступом к сайту и некорректной работой мобильного приложения. Сообщения о сбоях поступали из разных стран, включая Нидерланды, Германию, Казахстан, Польшу и Финляндию.

В компании OpenAI прокомментировали ситуацию, заявив, что причиной сбоя является проблема у провайдера более высокого уровня. В данный момент сервисы компании продолжают работу в штатном режиме.