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26 декабря, 22:00

В работе ChatGPT произошёл сбой, сервис был недоступен около двух часов

В работе сервисов OpenAI, включая популярный инструмент ChatGPT, произошёл массовый сбой, о чём свидетельствуют жалобы пользователей по всему миру. Согласно данным сервиса Downdetector, первые сообщения о проблемах начали поступать 26 декабря около 22:00 по московскому времени, сервисы были недоступны около 2,5 часов.

Наибольшее количество проблем было связано с доступом к сайту и некорректной работой мобильного приложения. Сообщения о сбоях поступали из разных стран, включая Нидерланды, Германию, Казахстан, Польшу и Финляндию.

В компании OpenAI прокомментировали ситуацию, заявив, что причиной сбоя является проблема у провайдера более высокого уровня. В данный момент сервисы компании продолжают работу в штатном режиме.

Россияне жалуются на сбои в работе Telegram
Россияне жалуются на сбои в работе Telegram

Ранее пользователи из России столкнулись с массовым сбоем в работе видеохостинга YouTube. За сутки о проблемах с доступом пожаловались более 8,5 тысячи раз.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Анатолий Цейко
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