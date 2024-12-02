Россияне жалуются на сбои в работе Telegram

Россияне сообщают о сбое в работе Telegram. По данным сервиса Downdetector на 19:05 по московскому времени, количество жалоб достигло 1,47 тысячи.

Примерно половина пользователей сталкивается с проблемами в мобильном приложении, почти четверть жалуется на неполучение уведомлений и сбои на сайте. Также зафиксированы проблемы с работой личного кабинета.

Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Нижегородской и Московской областей, и Краснодарского края.