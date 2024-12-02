Россияне жалуются на сбои в работе Telegram
Россияне сообщают о сбое в работе Telegram. По данным сервиса Downdetector на 19:05 по московскому времени, количество жалоб достигло 1,47 тысячи.
Примерно половина пользователей сталкивается с проблемами в мобильном приложении, почти четверть жалуется на неполучение уведомлений и сбои на сайте. Также зафиксированы проблемы с работой личного кабинета.
Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Нижегородской и Московской областей, и Краснодарского края.
Напомним, что на днях массовый сбой произошёл сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и других ресурсов в Рунете. По данным РКН, причиной случившегося могут быть технические неполадки в одном из сторонних облачных сервисов.
Kandinsky 3.1 / Life.ru