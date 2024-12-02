«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 декабря, 16:08

Россияне жалуются на сбои в работе Telegram

Россияне сообщают о сбое в работе Telegram. По данным сервиса Downdetector на 19:05 по московскому времени, количество жалоб достигло 1,47 тысячи.

Примерно половина пользователей сталкивается с проблемами в мобильном приложении, почти четверть жалуется на неполучение уведомлений и сбои на сайте. Также зафиксированы проблемы с работой личного кабинета.

Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Нижегородской и Московской областей, и Краснодарского края.

Технический сбой снова «переселил» киевлян за границу, но теперь в Москву
Технический сбой снова «переселил» киевлян за границу, но теперь в Москву

Напомним, что на днях массовый сбой произошёл сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и других ресурсов в Рунете. По данным РКН, причиной случившегося могут быть технические неполадки в одном из сторонних облачных сервисов.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Telegram
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar