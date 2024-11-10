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Регион
10 ноября, 12:20

Технический сбой снова «переселил» киевлян за границу, но теперь в Москву

У части жителей Киева телефоны показывают геопозицию возле аэропорта Шереметьево

Жители северной части Киевской области жалуются, что их гаджеты отражают геопозицию в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

Журналисты отметили, что именно сегодня Украина предприняла попытку атаковать дронами столицу России.

Помехи РЭБ не спасли M2 Bradley ВСУ от дрона Росгвардии в курском приграничье
Помехи РЭБ не спасли M2 Bradley ВСУ от дрона Росгвардии в курском приграничье

Недавно жители Киевской области массово «переселились» в Белоруссию. Всему виной украинские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пытающиеся увести с курса дроны. Из-за их работы сбились настройки GPS в смартфонах многих местных жителей.

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Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Николай Рюмин
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