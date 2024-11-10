Технический сбой снова «переселил» киевлян за границу, но теперь в Москву

Жители северной части Киевской области жалуются, что их гаджеты отражают геопозицию в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

Журналисты отметили, что именно сегодня Украина предприняла попытку атаковать дронами столицу России.