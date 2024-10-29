Украинские РЭБ «переселили» жителей Киевской области в Белоруссию

Жители Киевской области массово «переселились» в Белоруссию. Как сообщает издание «Страна.ua», всему виной украинские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пытающиеся сбить с курса дроны. Из-за их работы сбились геолокационные настройки в смартфонах многих местных жителей.

Например, жительница села Новые Петровцы Киевской области рассказала журналистам, что её телефон показывает, что она находится неподалёку от Мозырского замка в Гомельской области. А жителю коттеджного посёлка Александру на работе пришло уведомление с ошейника его собаки, что пёс якобы гуляет в Гомеле. Хозяин четвероногого не на шутку перепугался, что его питомца похитили и вывезли за пределы страны. Соседи проверили его участок — собака оказалась на месте.

Это не единственные последствия деятельности РЭБ для жителями северной части Киевской области. Также часы на их смартфонах автоматически перевели время на белорусское — на час вперёд. В результате многие по будильникам встали на час раньше и даже из-за этого пришли на работу заранее.