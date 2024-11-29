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29 ноября, 16:28

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе банковских сервисов и служб доставки

Вечером в пятницу, 29 ноября, произошёл сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и других ресурсов в Рунете. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора. По данным РКН, причиной случившегося могут быть технические неполадки в одном из сторонних облачных сервисов.

«По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, используемого для обеспечения функционирования указанных сервисов», — приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Специалисты РКН занимаются диагностикой и работают над устранением проблемы. Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена уже в ближайшее время. Роскомнадзор пообещал проинформировать об изменении ситуации.

Специалисты ведут работу по диагностике и устранению проблемы. «Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время. Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления», — добавили в РКН.

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Ранее сбой произошёл в работе Мосбиржи. Причиной остановки стали технические неполадки на сервере, отвечающем за предварительную проверку рисков на срочном рынке.

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Shutterstock / FOTODOM / FOTO Eak

Никита Никонов
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