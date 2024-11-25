Суддеп восстановил ряд сервисов ГАС «Правосудие» после масового сбоя

Сайты судов общей юрисдикции и сервис для подачи электронных заявлений восстановлены после технического сбоя. Об этом сообщает пресс-служба Судебного департамента при Верховном суде РФ в соцсетях.

Запущен интернет-портал ГАС «Правосудие», а также восстановлены сайты судов общей юрисдикции в домене sudrf.ru. Функционирование раздела «Судебное делопроизводство» также возобновлено, и идёт наполнение других ключевых разделов сайтов. Кроме того, запущены сайты судебных участков мировых судей и управлений Судебного департамента в регионах России, которые сейчас настраиваются и наполняются. Также активирован сервис «Электронное правосудие», позволяющий подавать заявления в электронном формате.

Кроме того, был запущен программно-технический комплекс, обеспечивающий взаимодействие судов с государственными органами и организациями через Систему межведомственного электронного взаимодействия.