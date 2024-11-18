Пользователи СДЭК жалуются на сбои в работе приложения

На территории России наблюдаются проблемы с функционированием сайта и мобильного приложения логистического оператора СДЭК. Анализ данных портала Downdetector показывает, что большинство жалоб связано с работой сайта. Согласно информации портала, рост количества жалоб начался после 15:30 по московскому времени. К 16:00 общее число жалоб достигло 595.

Сообщается, что 62% пользователей сталкиваются с проблемами на сайте, а 26% — с мобильным приложением. Корреспондент Life.ru подтвердил, что войти в мобильное приложение не удаётся. В приложении указано, что сервер временно недоступен, пользователям предлагается повторить попытку позже.

В СДЭК Life.ru позже заявили, что в ходе технических работ действительно произошёл ряд остановок процессов, но длился он менее 15 минут и затронул незначительное количество клиентов.