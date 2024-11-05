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Регион
5 ноября, 16:08

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса

В работе мессенджера Telegram фиксируют массовый сбой. Некоторые пользователи жалуются, что приложение сильно тормозит и не загружаются медиафайлы. Об свидетельствуют данные портала Downdetector.

За период с 15:00 до 19:00 поступило более 300 жалоб на неполадки в работе приложения. Life.ru тоже заметил, что мессенджер сталкивается с проблемами — медиафайлы не загружаются. При этом нареканий к десктопной версии не наблюдается.

Прошлый массовый сбой в работе Telegram был зафиксирован 24 октября. Также на неполадки в мессенджере пользователи жаловались и 23 октября.

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hutterstock / FOTODOM / Primakov

Наталья Демьянова
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