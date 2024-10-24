Пользователи Telegram массово жалуются на сбои в работе мессенджера

Life.ru тоже заметил, что мессенджер сталкивается с проблемами — сообщения отправляются с задержкой, а медиафайлы не загружаются.

Массовый сбой в работе мессенджера был зафиксирован и 23 октября. Тогда за период с 15:00 до 17:00 поступило около 1200 жалоб на неполадки в работе приложения.