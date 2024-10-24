Пользователи Telegram массово жалуются на сбои в работе мессенджера
Множество пользователей оставили жалобы на работу Telegram, свидетельствуют данные портала Downdetector. Количество обращений начало резко расти с 22:15 по мск.
Life.ru тоже заметил, что мессенджер сталкивается с проблемами — сообщения отправляются с задержкой, а медиафайлы не загружаются.
Массовый сбой в работе мессенджера был зафиксирован и 23 октября. Тогда за период с 15:00 до 17:00 поступило около 1200 жалоб на неполадки в работе приложения.
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