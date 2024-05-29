Почему владелец СДЭК Гольдорт перебрался в Израиль после начала спецоперации, а теперь мечтает продать компанию Владелец оскандалившейся курьерской службы СДЭК Леонид Гольдорт предпочитает Израиль и ищет покупателя на свой российский бизнес. Как выяснил Life.ru, в его семье многие поддерживают Украину. Как живёт миллионер? 29 мая, 15:32 3206 3206 Владелец оскандалившейся курьерской службы СДЭК Леонид Гольдорт предпочитает Израиль. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, © Telegram / Гольдорт про СДЭК

Последние новости о СДЭК 29 мая

СДЭК потихоньку оживает после взлома. Частично заработал сайт, подало первые признаки жизни приложение. Однако до окончательного исправления ситуации очень далеко. Инфраструктура пока не восстановлена. Более того, по мнению специалистов по информационной безопасности, украинские хакеры всё ещё сидят во внутренней сети и мешают. Даже после восстановления они теоретически могут вернуться через спрятанную ими уязвимость и снова всё разрушить. Ущерб от сбоя эксперты уже оценили в сумму до одного миллиарда рублей. Но в неё не входят репутационные потери.

Гендиректор и контролирующий акционер СДЭК, 55-летний Леонид Гольдорт высказался только на третий день взлома.

— Мы обязали пункты выдачи выдавать клиентам лекарства, документы и другие срочные грузы. Руководство будет в онлайн-режиме подключаться к камерам в ПВЗ и помогать решать сложные ситуации, — сообщил он в соцсетях.

Судя по всему, полноценно функционировать СДЭК на этой неделе не начнёт.

Судя по всему, полноценно функционировать СДЭК на этой неделе не начнёт. Фото © cdek.ru

Что известно об основателе СДЭК Гольдорте

В конце прошлого года стало известно, что 55-летний Леонид Гольдорт покинул Россию и поселился в израильском Тель-Авиве. В одном из пабликов для репатриантов он очень волновался, пустят ли его теперь с лессе-пассе (так называют загранпаспорт Израиля) в Объединённые Арабские Эмираты, — пустили.

Если верить соцсетям Леонида Гольдорта, то в феврале 2022 года он находился в Новосибирске и никуда переезжать не собирался. Отметим, что в течение первого месяца СВО и сыновья, и супруга Гольдорта синхронно добавились в группу "Relocation Израиль 2022".

Пост Леонида Гольдорта от марта 2022 года. Фото © Telegram / Гольдорт про СДЭК

Буквально на днях состоялся традиционный ежегодный бал для лучших сотрудников СДЭК. На этот раз Леонид Гольдорт организовал его… почему-то в Тбилиси.

Много говорят о политических взглядах Леонида Гольдорта его подписки в Инстаграме*. Кроме близких и друзей он подписан на заукраинских иноагентов: Нику Белоцерковскую****, покойного Алексея Навального**, его ФБК***, Юрия Дудя****, Евгения Чичваркина**** и рижскую "Медузу"****.

Леонид Гольдорт с лучшими сотрудниками СДЭК в Тбилиси. Фото © Telegram / Гольдорт про СДЭК

Кому Гольдорт может продать СДЭК и какие у него останутся доходы в России

По сведениям деловой прессы, миллионер уже давно хочет продать свои 55,44% доли в курьерской службе CDEK (юрлицо "СДЭК-Глобал" с выручкой свыше 35 млрд рублей). При этом Леонид Гольдорт поставил строгие условия: во-первых, после сделки полностью освободить его от любого участия в бизнесе, во-вторых, потенциальный покупатель не должен находиться под санкциями. По слухам, покупкой контрольного пакета СДЭК интересовались многие холдинги. Подробности пока держатся в секрете. Скорее всего, ситуация со взломом сайта компании навредит будущей сделке. Либо сорвётся, либо продавать придётся с большим дисконтом. Возможно, в этом и был план истинных заказчиков взлома.

Когда продажа состоится, Леонид Гольдорт останется владельцем столичной фирмы "Фининвест", которая контролирует 40% в новосибирском строительном предприятии "СЗ Румер". Оно прославилось неоднократными переносами ввода в эксплуатацию ЖК "Грибоедов", куда целый год не могли въехать свыше двухсот дольщиков. Были проблемы и со следующим объектом, застройщика тогда обвиняли в уничтожении общественной дороги и неправомерном получении разрешения на строительство. Доходы "СЗ Румера" свыше 517 млн рублей в прошлом году.

Как живёт семья миллионера и каких взглядов придерживается

Старший сын Леонида Гольдорта, 28-летний Артём, учился химии в Эдинбургском университете и автоматизации — в Тель-Авивской школе даталогии. Потом недолго поработал у отца в СДЭК, теперь трудится инженером по машинному обучению в швейцарском Цюрихе. При этом постоянным местом жительством в его соцсетях указан Израиль.

Младший сын, 21-летий Семён, догрыз гранит науки в английском Ковентри в Национальном колледже математики и сейчас путешествует. Из последних посещённых мест: Сан-Диего и Капри.

Жена Леонида Гольдорта, Елена Ельнова, всегда сопровождает мужа.





Семья часто летает во Францию, где есть недвижимость у Юлии Гольдорт, родной сестры Леонида Гольдорта. Речь об апартаментах стоимостью до полутора миллионов евро в пригороде Парижа, коммуне Нейи-сюр-Сен, на улице Сен-Пьер.

Возможно, у Юлии Гольдорт есть французское гражданство.

В этом доме имеет недвижимость сестра Леонида Гольдорта. Фото © maps.app.goo.g

Сестра хозяина СДЭК тоже занимается предпринимательством. Она совладелец новосибирской "Фабрики здорового питания", производящей шоколад (выручка до 10 млн рублей), и международной сетевой компании NL International, распространяющей БАДы и чаи для похудения (доходы петербургского филиала почти 49 млн рублей).

Юлия Гольдорт ещё и коуч-наставник, ведущий эфиры в соцсетях.

— Каждую среду я выхожу в прямой эфир. Но сегодня эфира не будет. Я просто пока не могу вести Инстаграм*, ни в каком формате. Не могу делать вид, что всё нормально, и прошу принять мой выбор с пониманием, — написала она по следам начала СВО.





Как обнаружил Life.ru, Юлия Гольдорт выходила вместе со своей 18-летней дочерью Леей (Ольгой) Белозёрской на Пушкинскую площадь поучаствовать в протестной акции против начала спецоперации. Племянница главы СДЭК вообще настроена очень радикально.

— Прекратите писать мне в директ, что Украина бомбила 8 лет Донбасс. Поверьте, я ознакомлена абсолютно со всем, и я знаю, о чём говорю. Свою позицию я не поменяю. Я полностью поддерживаю Украину, и ничего доказать вы мне не сможете. Я всегда выступала за поддержку оппозиции и против власти. Я ЛГБТ***-представительница, феминистка и активистка, раз уж на то пошло, и из-за этого у меня были проблемы с полицией, — чётко обозначила свою позицию Лея (Ольга).

Девушка посещает навальнистские** митинги в Тбилиси и участвует в антивоенных акциях в Стамбуле. Она агитирует на протесты и публикует ссылки, где собирают средства для Украины, в том числе на БПЛА, которыми бомбят мирных россиян. Пишет "Россия" с маленькой буквы и называет нашу страну террористической, тиражирует всевозможные фейки о ВС РФ, скандирует украинские лозунги. Наконец, называет себя на элгэбэтэшный*** манер she/they (она/они).





Ещё один родственник Гольдорта, стендап-комик Лев Гольдорт, тоже сейчас в Израиле. Там, переживая за Украину, он дружит с Леонидом Волковым**** из ФБК*** и иноагентом Андреем Макаревичем****. А также продвигает теорию, что в России есть "беляшная нация".

Лев Гольдорт. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Лев Гольдорт

Что у семьи Гольдорта осталось в России

У семьи может быть два особняка в элитном посёлке АО "ЭКО" на Рублёвке, где домовладения стоят до 200 млн рублей. Охрана, парки, леса, собственное озеро прилагаются. Возможно, один из особняков сейчас продаётся: полностью совпадают характеристики здания.

Территория АО "Эко". Фото © www.novostroy.ru

Новосибирская резиденция семьи располагается в окружении соснового бора на улице Бардина в трёхэтажном краснокирпичном таунхаусе с мансардой на 700 "квадратов". Это охраняемая территория с камерами по периметру. На прилегающем участке детская и баскетбольная площадки, теннисный корт, зона для барбекю. Цена недвижимости от 120 млн рублей.

Таунхаус в Новосибирске. Фото © 2gis.ru

Также у Гольдортов может быть много более дешёвой недвижимости: в Новосибирске апартаменты в клубном доме на кромке Тимирязевского сквера, пара квартир в брежневках на улице Зорге, трёшка в новом жилом комплексе на улице Петухова — в сумме около 40 млн рублей; в Московском регионе четырёхкомнатное жильё в новостройке у Академического парка, двушка в кирпичной высотке у Новоспасского моста и студия в ЖК "Южное Домодедово" — в сумме около 75 млн рублей.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской. ** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму. *** Признана судом экстремистской, запрещена в РФ. **** Внесён в реестр иноагентов.

Кто может стоять за атакой на СДЭК? 0 Потенциальные покупатели, чтобы сбить цену на проблемах СДЭК Украинские хакеры Конкуренты СДЭК Пусть разбираются силовики

Авторы Пётр Егоров