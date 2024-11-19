Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после 30-минутного сбоя

Московская биржа объявила о приостановке торгов на срочном рынке с 16:18 по московскому времени. Они были возобновлены уже в 16:50. Причиной остановки стали технические неполадки на сервере, отвечающем за предварительную проверку рисков на срочном рынке. Система была готова к снятию заявок и подключению участников уже с 16:32.