Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после 30-минутного сбоя
Московская биржа объявила о приостановке торгов на срочном рынке с 16:18 по московскому времени. Они были возобновлены уже в 16:50. Причиной остановки стали технические неполадки на сервере, отвечающем за предварительную проверку рисков на срочном рынке. Система была готова к снятию заявок и подключению участников уже с 16:32.
«Торги на остальных рынках Московской биржи: фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, денежном рынке проводятся в штатном режиме», — говорится в сообщении биржи.
Ранее Life.ru сообщал, что из-за сбоя россияне столкнулись с проблемами с функционированием сайта и мобильного приложения логистического оператора СДЭК. Позже в организации заявили, что в ходе технических работ действительно произошёл ряд остановок процессов, но длился он менее 15 минут и затронул незначительное количество клиентов.
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