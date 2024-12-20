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Регион
20 декабря, 08:37

За сутки на сбои в работе YouTube пожаловались более 8,5 тысячи раз

В четверг, 19 декабря, пользователи более 8,5 тысячи раз сообщали о сбоях на видеохостинге YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

По данным портала, 19 декабря было отправлено 8644 жалобы, что в полтора раза больше, чем 18-го числа — 5283. 17 декабря поступило около 1000 жалоб.

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Ранее Роскомнадзор заявил о причинах принятия мер в отношении YouTube. Компания отметилась многочисленными нарушениями российских законов и продемонстрировала неуважение к России и её жителям. В ведомстве заявили о наличии достаточного арсенала инструментов для воздействия на видеохостинг.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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