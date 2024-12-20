За сутки на сбои в работе YouTube пожаловались более 8,5 тысячи раз

В четверг, 19 декабря, пользователи более 8,5 тысячи раз сообщали о сбоях на видеохостинге YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

По данным портала, 19 декабря было отправлено 8644 жалобы, что в полтора раза больше, чем 18-го числа — 5283. 17 декабря поступило около 1000 жалоб.