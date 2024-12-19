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Регион
19 декабря, 19:42

Роскомнадзор заявил о причинах принятия мер в отношении YouTube

Роскомнадзор видит причины для принятия мер в отношении платформы YouTube. Российская сторона сохраняет за собой это право для стимулирования компании в сложившейся обстановке, проинформировала пресс-служба ведомства.

«Многочисленные нарушения законов РФ и неуважение к нашей стране и её жителям представляют собой основания для подобных мер в отношении YouTube», — уточнили в РКН.

В ведомстве заявили о наличии достаточного арсенала инструментов для «воздействия на компанию в этой ситуации».

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В ходе прошедшей прямой линии президент РФ Владимир Путин отметил, что Google и YouTube сами стали причиной своих трудностей в России, отказываясь от соблюдения наших законов и откровенно манипулируя в интернете в пользу Запада. Такой комментарий дал глава государства, отвечая на вопрос блогера Влада Бумаги о том, почему американский видеохостинг в России работает медленнее. Этот вопрос обсуждался на прямой линии и большой пресс-конференции президента.

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Shutterstock / FOTODOM / Mamun_Sheikh

Лия Мурадьян
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