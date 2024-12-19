Роскомнадзор заявил о причинах принятия мер в отношении YouTube

Роскомнадзор видит причины для принятия мер в отношении платформы YouTube. Российская сторона сохраняет за собой это право для стимулирования компании в сложившейся обстановке, проинформировала пресс-служба ведомства.

«Многочисленные нарушения законов РФ и неуважение к нашей стране и её жителям представляют собой основания для подобных мер в отношении YouTube», — уточнили в РКН.

В ведомстве заявили о наличии достаточного арсенала инструментов для «воздействия на компанию в этой ситуации».