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29 января, 09:06

Гендиректора «Фонбет» Сергея Анохина задержали за взятку в Москве

Гендиректор «Фонбет» Сергей Анохин. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Гендиректор «Фонбет» Сергей Анохин. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Гендиректора букмекерской компании «Фонбет», бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина задержали в Москве за взятку в 50 млн рублей сотруднику спецслужб. Об этом пишет SHOT.

Силовика, которому Анохин дал взятку, также задержали.

Сергей Анохин с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года возглавлял ФК «Химки», с 2016 по 2022 год занимал должность вице-президента Российского футбольного союза, а с 2022 года стал генеральным директором букмекерской компании «Фонбет».

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А ранее Life.ru рассказывал про бывшего следователя СК Марата Тамбиева, которого приговорили к 16 годам тюрьмы за рекордную многомиллиардную взятку в биткоинах. На одном из заседаний суда он сказал, что словосочетание «рекордная взятка» является для него оскорбительным. Её размер, по данным следствия, 7,3 миллиарда рублей.

Александра Вишнякова
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