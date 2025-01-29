Гендиректора «Фонбет» Сергея Анохина задержали за взятку в Москве

Гендиректора букмекерской компании «Фонбет», бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина задержали в Москве за взятку в 50 млн рублей сотруднику спецслужб. Об этом пишет SHOT.

Сергей Анохин с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года возглавлял ФК «Химки», с 2016 по 2022 год занимал должность вице-президента Российского футбольного союза, а с 2022 года стал генеральным директором букмекерской компании «Фонбет».