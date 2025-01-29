Гендиректора «Фонбет» Сергея Анохина задержали за взятку в Москве
Гендиректор «Фонбет» Сергей Анохин. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Гендиректора букмекерской компании «Фонбет», бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина задержали в Москве за взятку в 50 млн рублей сотруднику спецслужб. Об этом пишет SHOT.
Силовика, которому Анохин дал взятку, также задержали.
Сергей Анохин с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года возглавлял ФК «Химки», с 2016 по 2022 год занимал должность вице-президента Российского футбольного союза, а с 2022 года стал генеральным директором букмекерской компании «Фонбет».
А ранее Life.ru рассказывал про бывшего следователя СК Марата Тамбиева, которого приговорили к 16 годам тюрьмы за рекордную многомиллиардную взятку в биткоинах. На одном из заседаний суда он сказал, что словосочетание «рекордная взятка» является для него оскорбительным. Её размер, по данным следствия, 7,3 миллиарда рублей.