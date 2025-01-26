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Регион
26 января, 14:41

Свердловского экс-министра задержали за взятку прямо в реанимации

РИА «ФП»: Арестован экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Смирнов

Николай Смирнов в зале суда. Обложка © Telegram / Свердловский областной суд

Николай Смирнов в зале суда. Обложка © Telegram / Свердловский областной суд

Экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, ушедший в отставку 13 января, был задержан в кардиореанимации, сообщает РИА «ФедералПресс». Об этом в Ленинском районном суде заявил сам бывший чиновник. Он также отметил, что на данный момент является советником директора ООО «Брусника», однако ещё не успел приступить к должностным обязанностям.

В компании подтвердили слова экс-министра и выразили надежду, что компетентные органы смогут разобраться в сложившейся ситуации. Отметим, что следствие обвиняет Смирнова в получении взятки в особо крупном размере. Заседание суда прошло в закрытом режиме из-за тайны следствия. В то же время адвокат подсудимого заявил о проблемах со здоровьем его подзащитного.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего чиновника по делу о получении взятки. Ему избрали меру пресечения до 17 марта.

Арестованы счета обвиняемого во взятке экс-замглавы правительства Омской области
Арестованы счета обвиняемого во взятке экс-замглавы правительства Омской области

Ранее Life.ru сообщал, что экс-генерал Оглоблин предстанет перед судом по делу о взятке на оборонном заказе. Кроме того, обвиняемую в получении взятки замглавы мэрии Рузы отправили под домашний арест.

Борис Эльфанд
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