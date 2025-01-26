Свердловского экс-министра задержали за взятку прямо в реанимации
РИА «ФП»: Арестован экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Смирнов
Николай Смирнов в зале суда. Обложка © Telegram / Свердловский областной суд
Экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, ушедший в отставку 13 января, был задержан в кардиореанимации, сообщает РИА «ФедералПресс». Об этом в Ленинском районном суде заявил сам бывший чиновник. Он также отметил, что на данный момент является советником директора ООО «Брусника», однако ещё не успел приступить к должностным обязанностям.
В компании подтвердили слова экс-министра и выразили надежду, что компетентные органы смогут разобраться в сложившейся ситуации. Отметим, что следствие обвиняет Смирнова в получении взятки в особо крупном размере. Заседание суда прошло в закрытом режиме из-за тайны следствия. В то же время адвокат подсудимого заявил о проблемах со здоровьем его подзащитного.
В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего чиновника по делу о получении взятки. Ему избрали меру пресечения до 17 марта.
Ранее Life.ru сообщал, что экс-генерал Оглоблин предстанет перед судом по делу о взятке на оборонном заказе. Кроме того, обвиняемую в получении взятки замглавы мэрии Рузы отправили под домашний арест.