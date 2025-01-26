Свердловского экс-министра задержали за взятку прямо в реанимации

Экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, ушедший в отставку 13 января, был задержан в кардиореанимации, сообщает РИА «ФедералПресс». Об этом в Ленинском районном суде заявил сам бывший чиновник. Он также отметил, что на данный момент является советником директора ООО «Брусника», однако ещё не успел приступить к должностным обязанностям.

В компании подтвердили слова экс-министра и выразили надежду, что компетентные органы смогут разобраться в сложившейся ситуации. Отметим, что следствие обвиняет Смирнова в получении взятки в особо крупном размере. Заседание суда прошло в закрытом режиме из-за тайны следствия. В то же время адвокат подсудимого заявил о проблемах со здоровьем его подзащитного.