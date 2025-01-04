Арестованы счета обвиняемого во взятке экс-замглавы правительства Омской области

Суд арестовал четыре банковских счёта бывшего заместителя председателя правительства Омской области Владимира Куприянова. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Суд по решению следствия арестовал четыре банковских счёта по делу Куприянова. Общая сумма средств, которые там находятся, составляет несколько миллионов рублей», — сообщили агентству.