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Регион
4 января, 07:32

Арестованы счета обвиняемого во взятке экс-замглавы правительства Омской области

Суд арестовал счета экс-замглавы правительства Омской области Куприянова

Суд арестовал четыре банковских счёта бывшего заместителя председателя правительства Омской области Владимира Куприянова. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Суд по решению следствия арестовал четыре банковских счёта по делу Куприянова. Общая сумма средств, которые там находятся, составляет несколько миллионов рублей», — сообщили агентству.

На счета был наложен арест, поскольку в ходе разбирательства по делу к обвиняемым может быть предъявлен гражданский иск. Кроме того, прокуратура имеет возможность инициировать изъятие имущества Куприянова в пользу государства.

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Напомним, что о задержании бывшего вице-премьера Омской области стало известно ещё 6 июня 2024 года. Его обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Бывший чиновник находится под стражей до февраля 2025 года.

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Наталья Афонина
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