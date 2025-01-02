Суд арестовал имущество задержанного за взятку замглавы Военно-медицинской академии

Имущество замглавы Военно-медицинской академии Павла Вешкина арестовали. Соответствующее решение принял Головинский суд Москвы.

«Органами предварительного следствия Вешкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело рассматривается судом по существу», — сказано в одном из документов дела, передаёт ТАСС.

Там же отмечено, что арест имущества продлится вплоть до 9 марта 2025 года. Решение, как следует из документов, мотивировано тем, что деньги были добыты преступным путём.