В Татарстане за коррупцию задержали полковника, который должен был с ней бороться
В Альметьевске полковник Минабутдинов из ГУЭБиПК МВД задержан за взятку
В Альметьевске задержан полковник из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
По данным Mash Iptash, Рафик Минабутдинов содействовал местному предпринимателю в получении выгодного контракта на капитальный ремонт административных зданий в Сармановском районе. В качестве вознаграждения он получил значительную сумму денег. В отношении 62-летнего Минабутдинова возбуждено уголовное дело.
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