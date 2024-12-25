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25 декабря, 11:41

В Татарстане за коррупцию задержали полковника, который должен был с ней бороться

В Альметьевске полковник Минабутдинов из ГУЭБиПК МВД задержан за взятку

В Альметьевске задержан полковник из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По данным Mash Iptash, Рафик Минабутдинов содействовал местному предпринимателю в получении выгодного контракта на капитальный ремонт административных зданий в Сармановском районе. В качестве вознаграждения он получил значительную сумму денег. В отношении 62-летнего Минабутдинова возбуждено уголовное дело.

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Ранее сообщалось, что чиновник из Подмосковья Вячеслав Малышев, обвиняемый в коррупции, уехал на СВО. А курский чиновник был задержан за растрату 173 млн при создании линий обороны на границе.

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Life.ru

Марина Фещенко
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