Полковник полиции сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» и теперь хочет поехать на СВО

В Санкт-Петербурге полковник МВД в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста-расследователя «Фонтанки» Максима Максимова, который пропал в 2004 году. Как сообщили в самом издании, Смирнов указал место в Белоострове, где, по его словам, было закопано тело Максимова. Однако поисковые работы сталкиваются с трудностями из-за изменений ландшафта, произошедших за последние 20 лет.

Следственные и поисковые службы копают лесополосу в Белоострове в поисках тела журналиста. Видео © Telehgram / Фонтанка SPB Online

Максимов, работавший в «Фонтанке» и агентстве «АЖУР», занимался расследованием коррупции в регионе и исчез 29 июня 2004 года. Его исчезновение связано с тем, что он выяснил факты вымогательства взяток со стороны Смирнова, который в то время возглавлял антикоррупционный отдел Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Издание «Фонтанка» на протяжении двух десятилетий публиковало материалы, касающиеся убийства Максимова и обстоятельств его исчезновения, однако до недавнего времени отсутствовали два ключевых элемента: признание Смирнова и местонахождение тела журналиста. И вот 18 декабря этого года следователи зафиксировали признание Смирнова, что открыло путь к процессуальному финалу дела. По словам полковника в отставке, один из его сообщников предложил Максимову встретиться под предлогом обсуждения участия в каких-то проектах. Когда журналист вошёл в помещение, на него напали Смирнов и ещё трое соучастников. Максимова задушили, а его тело вывезли на служебной машине в лес и закопали.

Интересно отметить, что после своего признания Смирнов выразил желание отправиться в зону спецоперации (СВО).