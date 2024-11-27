Главный киллер «Хади Такташ» сдал заказчиков убийства, надеясь избежать пожизненного
SHOT: Киллер «Хади Такташ» сдал авторитетов, по заданию которых убил бизнесмена
Главный киллер группировки «Хади Такташ» сдал двух авторитетов, по заданию которых убил казанского бизнесмена в 1999 году. Он надеется заменить пожизненное на двадцатипятилетний срок и выйти на свободу, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, киллеры Ринат Фархутдинов (Ритник) и Александр Новицкий выполняли заказ — убийство местного бизнесмена Олега Палутина — по привычной схеме: тихо и безлюдно, при помощи пистолета Макарова с глушителем. За задание они получили по $2000.
Жизнь киллеров не задалась: Новицкий в 2016 году вышел по УДО и умер на воле от туберкулёза, а Ритник отбывает пожизненный срок в «Чёрном дельфине». Факты по делу, которое не могли раскрыть 25 лет, удалось установить только сейчас: Ринат Фархутдинов попытался скостить себе пожизненное и стал сотрудничать со следствием. Он дал показания по нераскрытому уголовному делу, которое совершил со своим подельником. И сдал двух бизнесменов — 50-летнего замгендиректора ООО «Автодор» Вадима Сошникова и его 49-летнего подчинённого Рафаиля Хамдеева.
Сошников уже попадал в поле зрения правоохранителей в 1999 году за мошенничество — уголовное дело было связано с оформлением кредитов по поддельным документам. Как раз в том году он и заказал своего партнёра для раздела сфер криминального влияния. Сошников женат, есть дети. Бизнесмен и его подчинённый Хамдеев арестованы Советским судом.
Shutterstock / FOTODOM / Ajdin Kamber