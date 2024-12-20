Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 14:47

Обвиняемый в коррупции экс-чиновник из Подмосковья уехал на СВО

Чиновник из Подмосковья Вячеслав Малышев, обвиняемый в коррупции, уехал на СВО

Бывший глава управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев, который фигурировал в деле о взятках, отправился на специальную военную операцию, сообщает «Коммерсант».

Экс-чиновник настоял на том, чтобы его направили в зону специальной военной операции во время судебного разбирательства по делу. После удовлетворения его ходатайства он подписал контракт с Министерством обороны России и из СИЗО в Можайске уехал на фронт. По данным издания, 46-летний Малышев стал пулемётчиком в составе штурмового подразделения Кантемировской дивизии.

Малышев был одним из сорока обвиняемых в уголовном деле, связанном с получением взяток. Тогда некоторые предприниматели сталкивались с отказами разрешений на строительство, если не соглашались заплатить взятку в размере 1 миллиона рублей.

Бывшего замначальника пермского ИК не пустили на СВО вместо тюрьмы
Бывшего замначальника пермского ИК не пустили на СВО вместо тюрьмы

Ранее Life.ru сообщал, что бывший глава района Санкт-Петербурга Эдуард Ильин, которого обвинили в коррупционных преступлениях на почти 6 миллионов, отправился на специальную военную операцию. Меру пресечения в виде ареста для бывшего чиновника приостановили и передали его уполномоченному военному представителю.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar