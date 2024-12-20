Обвиняемый в коррупции экс-чиновник из Подмосковья уехал на СВО

Бывший глава управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев, который фигурировал в деле о взятках, отправился на специальную военную операцию, сообщает «Коммерсант».

Экс-чиновник настоял на том, чтобы его направили в зону специальной военной операции во время судебного разбирательства по делу. После удовлетворения его ходатайства он подписал контракт с Министерством обороны России и из СИЗО в Можайске уехал на фронт. По данным издания, 46-летний Малышев стал пулемётчиком в составе штурмового подразделения Кантемировской дивизии.

Малышев был одним из сорока обвиняемых в уголовном деле, связанном с получением взяток. Тогда некоторые предприниматели сталкивались с отказами разрешений на строительство, если не соглашались заплатить взятку в размере 1 миллиона рублей.