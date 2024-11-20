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20 ноября, 14:37

Бывшего замначальника пермского ИК не пустили на СВО вместо тюрьмы

Минобороны не заключило контракт с экс-замначальника пермского ИК-37 Шварёвым

Минобороны России решило не подписывать контракт на участие в спецоперации с Андреем Шварёвым, который раньше был заместителем начальника исправительной колонии (ИК-37) в Чусовском округе Пермского края. Его обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Годом ранее Шварёва арестовали в ДНР, где он служил в составе полка внутренних войск. На суде он заявил, что хотел бы переподписать контракт с Минобороны, чтобы вновь уйти на фронт. Его уголовное дело пришлось бы в таком случае приостановить, но военкомат ответил отказом, указав на поступившие из правоохранительных органов «компрометирующие данные» о добровольце. Адвокат бывшего тюремщика утверждает, что в законе не прописано таких оснований для отказа.

К слову, следствие утверждает, что Шварёв прикарманил полмиллиона рублей и швейцарские часы Tissot, которые ему любезно подарили родственники осуждённого в обмен на «царские» условия в колонии. Также его подозревают в передаче заключённому телефона с сим-картой. Бывший замначальника ИК, однако, вину не признаёт.

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Ранее подобный фокус пытался провернуть пребывающий в СИЗО бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он подал ходатайство об отправке в зону СВО, однако следователь, воспользовавшись соответствующим правом, решил отклонить его.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrii Spy_k

Владимир Озеров
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