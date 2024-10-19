У бывшего мэра Сочи не прокатил трюк с отправкой на СВО транзитом через СИЗО

Во время избрания судом меры пресечения бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому тот попросил отправить его на зону СВО. Адвокат экс-чиновника Иван Морозов подал соответствующее ходатайство, которое было отклонено, поскольку следователь заблокировал согласование. Об этом пишет Mash.

Дело в том, что согласование отправки в зону спецоперации является правом следователя, однако делать это в любом случае он не обязан. Сейчас Копайгородский пребывает в СИЗО, где он останется до 18 ноября, если срок ареста не продлят.