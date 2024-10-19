У бывшего мэра Сочи не прокатил трюк с отправкой на СВО транзитом через СИЗО
Экс-мэру Сочи Копайгородскому отказали в отправке на зону СВО из СИЗО
Алексей Копайгородский. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Во время избрания судом меры пресечения бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому тот попросил отправить его на зону СВО. Адвокат экс-чиновника Иван Морозов подал соответствующее ходатайство, которое было отклонено, поскольку следователь заблокировал согласование. Об этом пишет Mash.
Дело в том, что согласование отправки в зону спецоперации является правом следователя, однако делать это в любом случае он не обязан. Сейчас Копайгородский пребывает в СИЗО, где он останется до 18 ноября, если срок ареста не продлят.
В июле 2024 экс-градоначальник подписал контракт и ушёл на СВО, где дослужился до заместителя начальника штаба бригады боевого управления «Князь Владимир». В сентябре он был представлен к награде «За отвагу». Обвинители предоставили справку о том, что Копайгородский заключил контракт с Минобороны, которое, по словам защитной стороны, является действительным до конца спецоперации, а расторгнуть его можно лишь в отдельном порядке. При этом бывший чиновник не подавал рапорт.
Напомним, что Алексей Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года, а в мае 2024 он покинул свой пост. Сообщалось, что он будет работать на новой должности. 12 сентября стало известно, что экс-градоначальник ушёл добровольцем на СВО, а 25 сентября появились новости о его задержании.