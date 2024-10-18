Иконы в бюсте и горшок с 47 млн: Появилось видео обыска в московском особняке жены экс-мэра Сочи

По сведениям источника издания, речь идёт об отдельно стоящем доме за цирком Никулина, в самом центре Москвы. Площадь особняка составляет 320 квадратных метров, а примерная её стоимость достигает 230 миллионов рублей. Инсайдер рассказал, что в доме изъяли 47 миллионов рублей — они были спрятаны в цветочном горшке и в двух коробках от обуви. Также правоохранители изъяли серебряные канделябры Николая II, очень много часов, икон в бюсте и других культурных ценностей.