Иконы в бюсте и горшок с 47 млн: Появилось видео обыска в московском особняке жены экс-мэра Сочи
Появилось видео обыска в московском доме жены экс-мэра Сочи Копайгородского
Алексей Копайгородский с супругой Анастасией Грединой на сочинском «Кинотавре». Фото © sochi.ru
Опубликовано видео обыска в московской элитной квартире на Цветном бульваре, которая принадлежит жене бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской. Следственные действия связаны с арестом движимого и недвижимого имущества родных Алексея Копайгородского, пишет SOCHI1.RU.
Обыск московской квартиры жены экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Видео © SOCHI1.RU.
По сведениям источника издания, речь идёт об отдельно стоящем доме за цирком Никулина, в самом центре Москвы. Площадь особняка составляет 320 квадратных метров, а примерная её стоимость достигает 230 миллионов рублей. Инсайдер рассказал, что в доме изъяли 47 миллионов рублей — они были спрятаны в цветочном горшке и в двух коробках от обуви. Также правоохранители изъяли серебряные канделябры Николая II, очень много часов, икон в бюсте и других культурных ценностей.
Собеседник издания также говорит, что сама Янина Копайгородская сейчас живёт в гостинице «Балчуг».
Напомним, что Алексей Копайгородский пришёл на должность мэра Сочи в сентябре 2019 года и отправился в отставку в мае 2024-го. Сообщалось, что он переходит на новое место работы. 12 сентября стало известно, что экс-чиновник отправился добровольцем в зоне проведения спецоперации, а 25 сентября появились сообщения о его задержании.