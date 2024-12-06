Обвиняемый в коррупции экс-глава района Петербурга ушёл на СВО
Экс-глава района Петербурга Ильин, обвиняемый в коррупции, уехал на СВО
Эдуард Ильин. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Уголовный процесс в отношении бывшего главы Василеостровского района Петербурга Эдуарда Ильина приостановили, поскольку он подписал контракт с Минобороны России и теперь готовится к отправке в зону спецоперации. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
«В ходе судебного заседания в суд поступило ходатайство врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту, в котором последний ходатайствовал о приостановлении производства по уголовному делу и об отмене меры пресечения в отношении Ильина», — сказано в публикации.
Ходатайство обосновано тем, что подсудимый заключил контракт о прохождении военной службы в период мобилизации. Ильина признали годным, он принят к службе по контракту.
Бывшему чиновнику приостановили меру пресечения в виде заключения под стражу. Ильина передали уполномоченному воинскому должностному лицу.
По данным следствия, Ильин в бытность главой Василеостровского района Петербурга получил от учредителя ряда коммерческих структур с января по август 2022 года взяток на сумму не менее 5,6 миллиона рублей взамен за общее покровительство.
Ранее Life.ru писал, что бывшего замначальника пермской исправительной колонии не отпустили участвовать в спецоперации на Украине вместо тюремного срока, который он сейчас отбывает. Военкомат ответил ему отказом, сославшись на некие компрометирующие данные.