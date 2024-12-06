Обвиняемый в коррупции экс-глава района Петербурга ушёл на СВО

Уголовный процесс в отношении бывшего главы Василеостровского района Петербурга Эдуарда Ильина приостановили, поскольку он подписал контракт с Минобороны России и теперь готовится к отправке в зону спецоперации. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«В ходе судебного заседания в суд поступило ходатайство врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту, в котором последний ходатайствовал о приостановлении производства по уголовному делу и об отмене меры пресечения в отношении Ильина», — сказано в публикации.

Ходатайство обосновано тем, что подсудимый заключил контракт о прохождении военной службы в период мобилизации. Ильина признали годным, он принят к службе по контракту.

Бывшему чиновнику приостановили меру пресечения в виде заключения под стражу. Ильина передали уполномоченному воинскому должностному лицу.

По данным следствия, Ильин в бытность главой Василеостровского района Петербурга получил от учредителя ряда коммерческих структур с января по август 2022 года взяток на сумму не менее 5,6 миллиона рублей взамен за общее покровительство.