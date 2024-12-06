«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 14:53

Обвиняемый в коррупции экс-глава района Петербурга ушёл на СВО

Экс-глава района Петербурга Ильин, обвиняемый в коррупции, уехал на СВО

Эдуард Ильин. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Эдуард Ильин. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Уголовный процесс в отношении бывшего главы Василеостровского района Петербурга Эдуарда Ильина приостановили, поскольку он подписал контракт с Минобороны России и теперь готовится к отправке в зону спецоперации. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«В ходе судебного заседания в суд поступило ходатайство врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту, в котором последний ходатайствовал о приостановлении производства по уголовному делу и об отмене меры пресечения в отношении Ильина», — сказано в публикации.

Ходатайство обосновано тем, что подсудимый заключил контракт о прохождении военной службы в период мобилизации. Ильина признали годным, он принят к службе по контракту.

Бывшему чиновнику приостановили меру пресечения в виде заключения под стражу. Ильина передали уполномоченному воинскому должностному лицу.

По данным следствия, Ильин в бытность главой Василеостровского района Петербурга получил от учредителя ряда коммерческих структур с января по август 2022 года взяток на сумму не менее 5,6 миллиона рублей взамен за общее покровительство.

Больше не снайпер: Алексей Блиновский нашёл новое призвание в зоне СВО
Больше не снайпер: Алексей Блиновский нашёл новое призвание в зоне СВО

Ранее Life.ru писал, что бывшего замначальника пермской исправительной колонии не отпустили участвовать в спецоперации на Украине вместо тюремного срока, который он сейчас отбывает. Военкомат ответил ему отказом, сославшись на некие компрометирующие данные.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar